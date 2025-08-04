Журнал Vogue пишет, что Ozempic стал медиафеноменом последних лет, этот препарат для похудения используют по всему миру. Однако только недавно начали часто появляться сообщения о том, что эта так называемая «волшебная таблетка» помимо снижения эластичности кожи вызывает потерю мышечной массы и выпадение волос.

Такие же побочные эффекты появляются при приеме других GLP-1препаратов, например, Mounjaro, Zepbound, Wegovy и Rybelsus, информирует издание «НБН».

По словам специалистов, в большинстве случаев, это последствия стремительной потери веса, дефицита питательных веществ и стресса для организма, а не прямые побочные эффекты Ozempic и других подобных препаратов.

Врачи объясняют, что при любом стремительном похудении, как и в случае приема таких препаратов, от 25% до 30% всей потери веса может приходиться именно на мышечную ткань. Сохранение мышц не менее важно, чем снижение количества жира, поэтому достигать фигуры своей мечты необходимо правильными методами.

Ранее эксперты ответили, помогает ли привычка медленно потреблять пищу в похудении.