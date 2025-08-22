Трихолог рассказал, что помогает поддерживать здоровье кожи головы и уменьшить выпадение волос каждому человеку без приема добавок и медицинских препаратов, информирует «НБН» со ссылкой на американское издание New York Post.

По его словам, ежедневно нужно проводить на солнце 15 минут. Врач объяснил, что для образования клеток, которые развиваются в волосяные фолликулы, необходим витамин D. В случае его дефицита может начаться чрезмерное выпадение прядей и облысение по женскому типу. Также не менее важно иметь сбалансированный рацион.

Гаунитц отметил, что иногда выпадение волос может быть связано с нарушением усвоения питательных веществ. Если у вас наблюдаются запоры или кислотный рефлюкс, стоит проверить здоровье кишечника.

Трихолог напомнил, что для поддержания здоровья волос необходимо мыть их как минимум раз в два дня, используя качественный шампунь. Он не советует слишком часто применять сухой шампунь, так как средство может закупорить фолликулы и создать благоприятную среду для роста бактерий, что может привести к воспалению.

Врач рекомендует отказаться от использования горячих инструментов для укладки, а также от тугих причесок – постоянное натяжение может вызвать тракционную алопецию.

