Американські науковці з Інституту онкології Хантсмана при Університеті Юти представили результати масштабного аналізу, опублікованого в Journal of the National Cancer Institute, який викликав здивування серед медичної спільноти. Дослідники встановили, що люди з двома і більше татуюваннями рідше хворіють на меланому — один з найбільш агресивних видів раку шкіри, пише НБН.

У роботі були проаналізовані дані понад 7 тисяч мешканців штату Юта, серед яких понад тисячу мали діагноз «інвазивна меланома» або «меланома in situ». Контрольну групу склали понад п’ять тисяч добровольців. Результати показали: власники двох і більше тату мали менший ризик меланоми, тоді як у людей з одним татуюванням захворюваність була вищою, особливо на ранніх стадіях.

Виявлено, що наявність чотирьох і більше тату або трьох великих малюнків на тілі зменшує ймовірність меланоми на 56% та 74% відповідно. Також встановлено, що якщо перше татуювання було зроблене до 20 років, ризик діагнозу «меланома» знижувався на 52%. Водночас науковці наголошують: результати слід трактувати обережно, адже інші фактори, які не були враховані, могли вплинути на підсумки дослідження.

Фахівці висунули кілька пояснень цієї тенденції. Серед них — гіпотеза, що власники численних татуювань ретельніше доглядають за шкірою та частіше захищають її від сонячних променів. Також можливий варіант, що пігмент створює бар’єр для ультрафіолету або стимулює імунну систему протидіяти передраковим клітинам. Для остаточних висновків необхідні подальші дослідження.

