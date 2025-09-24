Парацетамол залишається одним із найпопулярніших знеболювальних та жарознижувальних засобів у світі, проте навколо нього тривають суперечки щодо впливу на розвиток дітей. Увагу до цієї теми привернули наукові публікації, на які звернуло увагу FDA та низка міжнародних журналів. Частина досліджень вказувала на можливий зв’язок між вживанням препарату під час вагітності та підвищеним ризиком розладів аутистичного спектра чи СДУГ у дітей, однак остаточних доказів цього немає, пише НБН з посиланням на Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics.

У 2019 році американські вчені вивчили дані близько 9 тисяч дітей і зафіксували вищу частоту діагнозів СДУГ серед тих, чиї матері приймали парацетамол під час вагітності. Інше дослідження того ж року з участю приблизно тисячі дітей виявило більший ризик розвитку аутизму та гіперактивності у випадках прийому препарату на пізніх термінах. Водночас самі автори наголосили: виявлена кореляція не доводить прямого причинно-наслідкового зв’язку.

У 2024 році науковці зі Швеції провели один із наймасштабніших аналізів, залучивши дані понад 2,5 мільйона дітей. Вони враховували не лише факт і період прийому препарату, а й сімейні фактори, зокрема порівняння між братами та сестрами. Результати показали відсутність суттєвого підвищення ризику аутизму, СДУГ чи когнітивних порушень у дітей, чиї матері приймали парацетамол під час вагітності.

Медики наголошують, що наразі немає переконливих наукових доказів, які б підтверджували небезпеку препарату для плоду. Парацетамол і далі застосовується мільйонами людей у світі, зокрема вагітними та жінками, які годують груддю, однак лікарі радять використовувати його тільки у рекомендованих дозах і виключно після консультації з фахівцем.

