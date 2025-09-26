Комбінації бактерій і грибків у ротовій порожнині можуть значно підвищувати ризик розвитку раку підшлункової залози. Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі JAMA, повідомляє НБН.

У роботі взяли участь понад 300 тисяч осіб віком від 50 до 70 років, дані яких зібрали в рамках довготривалих медичних досліджень у США. Вчені порівняли зразки ротових змивів хворих на рак підшлункової залози та здорових людей. Виявилося, що присутність 27 видів мікроорганізмів у ротовій порожнині може утричі підвищити ризик цього захворювання. Серед них – бактерії Porphyromonas gingivalis, Eubacterium nodatum, Parvimonas micra та гриб Candida tropicalis.

Водночас учені зауважили, що деякі види бактерій, навпаки, асоціюються зі зниженим ризиком. Це означає, що точний баланс мікрофлори ротової порожнини може відігравати ключову роль у збереженні здоров’я. «Чистка зубів і правильна гігієна можуть мати значення не лише для профілактики пародонтозу, а й для зниження ймовірності онкології», – наголошує епідеміолог Річард Хейз з Нью-Йоркського університету.

Рак підшлункової залози вважається одним із найсмертельніших: п’ятирічне виживання становить лише близько 13 відсотків. Хворобу зазвичай виявляють на пізніх стадіях, тому ранні фактори ризику, такі як склад мікробіому ротової порожнини, можуть стати основою для скринінгу та своєчасної діагностики. Наступним кроком науковців стане дослідження ролі вірусів у розвитку цього виду раку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені пояснили прихований зв’язок між хворобами.