Британський кардіолог Олівер Гуттманн звернув увагу на ознаки, які не завжди сприймаються як сигнали хвороби серця. Він зазначає, що біль у грудях рідко проявляється різко, як у кіно. Найчастіше це відчуття тиску, тяжкості чи стискання, які легко сплутати з печією або шлунковим розладом, пише НБН.

Фахівець пояснює, що дискомфорт може віддавати в руку, плече, щелепу, шию або спину. Такі прояви часто вказують на стенокардію — зниження кровопостачання серцевого м’яза, яке підвищує ризик серйозних ускладнень. У жінок першою ознакою хвороби може стати незвична хронічна втома навіть без болю у грудях.

Ще одним тривожним сигналом вважається задишка під час звичайної активності, коли серцю важко перекачувати кров. Її проявами можуть бути складність у підйомі сходами, відчуття браку повітря при ходьбі чи раптові пробудження вночі через утруднене дихання.

Нерегулярний або прискорений пульс також потребує уваги. За словами Гуттманна, відчуття “трепетання” серця, раптові прискорення чи перебої можуть свідчити про аритмію, що підвищує ризик інсульту та серцевої недостатності. Такі симптоми у поєднанні з запамороченням чи слабкістю не слід ігнорувати.

