Тривале використання смартфонів та ноутбуків може викликати сухість очей, розмитість зору та головний біль. Хоча ці симптоми зазвичай тимчасові, офтальмологи радять дбати про гігієну зору, щоб зберегти його здоров’я на роки. За даними Verywell Health, правильне розташування екранів, регулярні перерви та увага до ознак цифрового перенапруження є ключовими. Про це пише НБН.

Перевантаження виникає не лише від гаджетів. Навіть читання чи тривале фокусування на близьких об’єктах може спричинити втому. Але з екранами очам складніше, бо вони мають справу з дрібними пікселями та мінімальним контрастом.

Стівен Т. Рід, експрезидент Американської оптометричної асоціації, наголошує: людські очі не пристосовані до постійної роботи за комп’ютером. Чим довше людина не робить пауз, тим більший ризик цифрового напруження.

Блакитне світло від екранів може впливати на вироблення мелатоніну й порушувати сон. Прямих доказів шкоди для очей немає. Для порівняння: інтенсивність сонячного світла у 100 разів вища за випромінювання гаджетів. Саме надмірне сонце підвищує ризик вікових хвороб — катаракти чи макулярної дегенерації.

Дослідження також пов’язують використання смартфонів із розвитком синдрому сухого ока. Причина — зниження вироблення сліз або їхнє швидке випаровування.

Фахівці радять прості практики. Це правило 20-20-20: кожні 20 хвилин дивитися 20 секунд на об’єкт за 20 футів. Також потрібні щорічні огляди, правильна відстань монітора (не менше 20 дюймів), регулювання яскравості відповідно до освітлення та регулярне кліпання.

