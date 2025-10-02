Вживання кави на голодний шлунок може мати серйозні наслідки для здоров’я — попереджають медики. За даними Storinka, ранковий ритуал, звичний для мільйонів людей, часто супроводжується помилкою, яка здатна провокувати проблеми з травною, серцево-судинною та нервовою системами, пише НБН.

Лікарі зазначають, що споживання кави без сніданку може спричинити печію, нудоту, подразнення слизової та навіть загострення гастриту чи утворення виразки. Особливо це стосується людей із хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту — навіть невелика кількість напою в такому разі може серйозно погіршити стан.

Оптимальним вважається споживання кави через 30–60 хвилин після повноцінного сніданку. Це знижує ризик побічних ефектів і водночас дозволяє напою ефективно стимулювати організм. Найбільш корисним періодом дня для кавування медики називають проміжок із 9:30 до 11:30 ранку — саме тоді в організмі природно знижується рівень кортизолу, і кава допомагає м’яко його відновити.

Натомість ввечері напій краще виключити з раціону: після 16:00 кофеїн може викликати перезбудження, підвищену тривожність і безсоння. Останній прийом напою має відбуватися не пізніше, ніж за чотири години до сну.

