Порошковий зелений чай матча може стати природним захистом печінки від шкоди, яку завдає жирна та солодка їжа. До такого висновку дійшли японські й тайванські науковці після серії експериментів, пише НБН.
Що показали дослідження
У лабораторних умовах щурам із метаболічними порушеннями додавали матча у різних дозах. Результати вразили:
- зменшувалися жирові відкладення в печінці;
- покращувалася чутливість до інсуліну;
- знижувався рівень запальних процесів.
Найкращий ефект спостерігався при високих дозах – тоді у тварин помітно зменшувалися рівні тригліцеридів у крові та падала концентрація запальних цитокінів.
Додаткові переваги
Окрім впливу на печінку, виявилося, що матча сприятливо діє на мікробіом кишечника. Зростала кількість корисних бактерій:
- Akkermansia – відповідає за здоров’я слизової оболонки кишківника;
- Faecalibacterium – відома протизапальними властивостями.
Таким чином, регулярне вживання напою може допомогти у профілактиці неалкогольної жирової хвороби печінки та підтримати загальний метаболічний баланс.
Як і скільки пити матча
Фахівці радять дотримуватися помірності:
- 1–2 чашки на день (1–2 г порошку на 150–200 мл води) – достатньо для щоденної підтримки;
- високі дози (3–4 чашки) можуть посилити ефект, але варто враховувати вміст кофеїну.
Правила заварювання:
- Використовувати воду температурою 70–80°C, а не кип’яток.
- Розмішувати порошок до легкої піни спеціальним вінчиком.
- Уникати цукру, можна додати лимон чи рослинне молоко для смаку.
Коли краще пити
Оптимальний час – вранці або вдень, аби уникнути проблем зі сном. Людям із хронічними хворобами печінки, серця чи високим тиском перед регулярним вживанням варто проконсультуватися з лікарем.
