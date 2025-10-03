Порошковий зелений чай матча може стати природним захистом печінки від шкоди, яку завдає жирна та солодка їжа. До такого висновку дійшли японські й тайванські науковці після серії експериментів, пише НБН.

Що показали дослідження

У лабораторних умовах щурам із метаболічними порушеннями додавали матча у різних дозах. Результати вразили:

зменшувалися жирові відкладення в печінці;

покращувалася чутливість до інсуліну;

знижувався рівень запальних процесів.

Найкращий ефект спостерігався при високих дозах – тоді у тварин помітно зменшувалися рівні тригліцеридів у крові та падала концентрація запальних цитокінів.

Додаткові переваги

Окрім впливу на печінку, виявилося, що матча сприятливо діє на мікробіом кишечника. Зростала кількість корисних бактерій:

Akkermansia – відповідає за здоров’я слизової оболонки кишківника;

Faecalibacterium – відома протизапальними властивостями.

Таким чином, регулярне вживання напою може допомогти у профілактиці неалкогольної жирової хвороби печінки та підтримати загальний метаболічний баланс.

Як і скільки пити матча

Фахівці радять дотримуватися помірності:

1–2 чашки на день (1–2 г порошку на 150–200 мл води) – достатньо для щоденної підтримки;

високі дози (3–4 чашки) можуть посилити ефект, але варто враховувати вміст кофеїну.

Правила заварювання:

Використовувати воду температурою 70–80°C, а не кип’яток. Розмішувати порошок до легкої піни спеціальним вінчиком. Уникати цукру, можна додати лимон чи рослинне молоко для смаку.

Коли краще пити

Оптимальний час – вранці або вдень, аби уникнути проблем зі сном. Людям із хронічними хворобами печінки, серця чи високим тиском перед регулярним вживанням варто проконсультуватися з лікарем.

Нагадуємо, раніше ми писали про те, що вживання кави на голодний шлунок може мати серйозні наслідки для здоров’я.