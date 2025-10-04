Як передає Scitechdaily, регулярне споживання бутильованої води може призводити до потрапляння десятків тисяч мікропластикових і нанопластикових частинок у людський організм щороку. Дослідження, опубліковане в Journal of Hazardous Materials, вказує на серйозні довготривалі загрози для здоров’я, які залишаються недостатньо вивченими та практично не враховуються у сучасній політиці, пише НБН.

Аналіз понад 140 наукових робіт підтвердив: людина може проковтувати від 39 000 до 52 000 частинок мікропластику щороку, а у тих, хто віддає перевагу бутильованій воді, цей показник зростає майже на 90 000 частинок. Невидимі оку мікрочастинки легко проникають у кровообіг, здатні проходити через біологічні бар’єри та досягати життєво важливих органів.

Як пластик потрапляє у воду та тіло

Пластикові пляшки виділяють частинки вже під час виробництва, транспортування та зберігання. Матеріал низької якості, з якого виготовляється більшість одноразових ємностей, під дією сонця чи перепадів температури починає активно руйнуватися. У результаті мікропластик і нанопластик потрапляють у воду ще до того, як споживач відкриє пляшку.

Ці частинки різного розміру: мікропластик вимірюється від одного мікрона до п’яти міліметрів, тоді як нанопластик — менший за один мікрон. На відміну від пластику, що опосередковано потрапляє в організм через харчові ланцюги, у випадку з бутильованою водою вони споживаються безпосередньо з тари, що посилює ризик хронічного впливу.

Потенційні загрози для здоров’я

Науковці попереджають: присутність мікропластику в організмі може викликати хронічне запалення, оксидативний стрес на клітинному рівні, гормональні збої, репродуктивні проблеми, пошкодження нервової системи та навіть розвиток онкологічних захворювань. При цьому довгострокові наслідки залишаються невідомими через обмеженість методів дослідження.

Різні технології дозволяють фіксувати та аналізувати ці частинки, але більшість із них мають суттєві обмеження: одні не можуть визначити хімічний склад, інші не виявляють найдрібніші наночастинки. Найсучасніші методики коштують занадто дорого та недоступні для широкого застосування.



Проблема пляшок залишається поза увагою законодавців

Хоча уряди багатьох країн ухвалюють закони для зменшення пластикових відходів, переважно вони стосуються пакетів, соломинок чи одноразового посуду. Пляшки з водою залишаються поза увагою, незважаючи на значний вплив на довкілля та здоров’я людини.

Експерти наголошують: бутильована вода може бути корисною лише у надзвичайних ситуаціях, коли немає доступу до чистої води. Для щоденного споживання вона становить ризик хронічної токсичності, і саме поінформованість населення здатна стати найефективнішим запобіжним заходом.

