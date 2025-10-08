За даними PLOS Biology, міжнародна команда нейробіологів визначила п’ять науково підтверджених типів сну, які безпосередньо пов’язані з психічним і фізичним здоров’ям людини, — повідомляє НБН. Дослідження базується на даних Human Connectome Project, що охоплює 770 здорових молодих людей. Воно враховує як результати мозкової томографії, так і самооцінку якості сну, рівня стресу, тривожності, способу життя та соціальних зв’язків.

Учені дійшли висновку, що кожен із п’яти типів сну відображає унікальну комбінацію біологічних і психологічних чинників. Виявлені моделі не лише показують, як ми спимо, а й розкривають, що саме відбувається у мозку під час відпочинку, як формуються емоції та чому деякі люди почуваються виснаженими навіть після повної ночі сну.

Сон тривожного типу: емоційне виснаження і безсоння

Перший тип характеризується труднощами із засинанням, частими пробудженнями та низькою задоволеністю сном. Люди цього типу схильні до депресивних станів, тривожності, страху, гніву й постійного напруження. У мозковій активності таких людей фіксується порушення зв’язків між центрами емоційної регуляції та системою контролю поведінки.

Науковці зазначають, що такий тип сну часто формується внаслідок хронічного стресу або невирішених психічних проблем. Це не лише позбавляє енергії, а й підвищує ризик серцево-судинних і метаболічних порушень.

Зовні спокійний, але внутрішньо нестабільний сон

Другий тип — це коли люди сплять достатньо, але почуваються виснаженими й дратівливими. У них не виявлено серйозних порушень сну, проте існує схильність до емоційних коливань, гніву, страху й гіперактивності. Такий стан вказує, що джерело проблеми не у самому сні, а у психологічному або соціальному фоні — перенапрузі, конфліктах, тривожних думках.

Дослідники підкреслюють, що цей тип поширений серед людей із високим рівнем стресу та відповідальності, які не дозволяють собі «відключитися» навіть уві сні. Зовні це виглядає як нормальний відпочинок, але мозок при цьому не переходить у глибокі фази сну.

Медикаментозний сон: відпочинок із побічними ефектами

Третій тип характеризується використанням снодійних препаратів або добавок для покращення засинання. Люди цього типу демонструють високу дисциплінованість, задоволення від соціальних контактів і підтримку близьких. Проте дослідження виявило зниження когнітивних функцій: проблеми з пам’яттю, просторовою орієнтацією та мисленням.

Фахівці пояснюють це тим, що медикаменти змінюють природний цикл сну, скорочуючи фазу глибокого відновлення. У результаті організм відпочиває лише частково, а мозок — ні.

Хронічне недосипання: короткий сон і агресивність

Четвертий тип притаманний людям, які регулярно сплять менше 6 годин. Для них характерні імпульсивність, емоційна нестійкість, проблеми з концентрацією й мовленням. Таке недосипання призводить до підвищеної дратівливості, зниження толерантності до стресу й агресивної поведінки.

Науковці виявили, що нестача сну безпосередньо змінює активність у ділянках мозку, відповідальних за раціональні рішення. Це може пояснювати, чому навіть короткочасне недосипання впливає на самоконтроль і схильність до ризику.

Сон із нічними пробудженнями: тривога й ризик залежностей

П’ятий тип визначається частими нічними пробудженнями та неможливістю заново заснути. У людей цього типу зафіксовано підвищений ризик тривожних розладів, артеріальної гіпертензії, паління та вживання алкоголю. Крім того, спостерігаються порушення мислення й пам’яті.

Нейровізуалізація показала, що в мозку таких людей активні зони, пов’язані з контролем страху та мотивації. Це означає, що навіть під час сну мозок залишається у стані напруги — наче не може «вимкнутися».

