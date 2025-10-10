За даними The Conversation, нові дослідження показали: регулярне споживання продуктів, багатих на флаван-3-оли, допомагає природним шляхом стабілізувати артеріальний тиск і покращує стан судин. Ці природні сполуки, які містяться у чаї, какао, яблуках, винограді та темному шоколаді, можуть бути ефективним доповненням до здорового способу життя без потреби у медикаментах, пише НБН.

Флаван-3-оли належать до родини флавоноїдів — речовин, що захищають клітини від окисного стресу. Вони діють на ендотелій — внутрішній шар судин, відповідальний за їхню еластичність і здатність розширюватися. Регулярне споживання цих сполук допомагає знизити тиск у середньому на 2–3 мм рт. ст., а у людей із гіпертонією — навіть до 7 мм рт. ст., що порівнянно з ефектом від деяких лікарських засобів.

Як працюють природні сполуки

Науковці зібрали дані з 145 клінічних досліджень за участі понад 5 тисяч людей. Виявилося, що вживання 500–600 мг флаван-3-олів на добу — це оптимальна кількість для підтримки нормального тиску. Така доза міститься у двох чашках зеленого або чорного чаю, 50–60 грамах темного шоколаду або двох яблуках.

Окрім зниження тиску, флаван-3-оли покращують показник FMD (flow-mediated dilation) — здатність судин реагувати на зміни потоку крові. Це означає, що судини краще розслабляються, поліпшується кровообіг і зменшується ризик утворення тромбів.

Найкорисніші продукти для стабільного тиску

До групи лідерів входять какао, зелений і чорний чай, яблука, виноград, груші та ягоди. Усі вони містять природні катехіни — активні речовини, що впливають на серцево-судинну систему. Найкраще засвоюються вони з напоїв і свіжих фруктів, тому лікарі радять замінити солодкі десерти шматочком темного шоколаду або фруктами, а каву — чаєм.

Регулярне споживання таких продуктів не тільки знижує тиск, але й допомагає підтримувати стабільний рівень холестерину, покращує роботу судин і навіть підвищує чутливість до інсуліну. Побічні ефекти зустрічаються рідко й обмежуються легкими розладами травлення.

Маленькі кроки для великого результату

Щоб побачити ефект, достатньо кількох простих змін у раціоні: додати чашку чаю вранці, замінити перекус яблуком або невеликим шматочком чорного шоколаду, урізноманітнити меню ягодами. Такі дії поступово нормалізують тиск і покращують роботу серця.

Хоча флаван-3-оли не є панацеєю, вони можуть стати природним і безпечним елементом профілактики серцево-судинних захворювань. Це просте рішення для судин — доступне кожному, хто хоче піклуватися про своє здоров’я без складних дієт і дорогих препаратів.

