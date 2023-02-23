О том, почему в Кабмине так и не подписали постановление об индексации пенсий в 2023-м году, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, сделанное Дарьей Марчак, замглавы социального ведомства. Информация появилась в период проведения телемарафона, и опубликована в официальном Facebook-аккаунте Министерства социальной политики Украины.

По словам Марчак, все еще не вынесено окончательное решение, касающееся мартовской индексации пенсий, поскольку постановление Кабмина только недавно подготовили к рассмотрению правительством. Предполагается, что говорить о долгожданном перерасчете пенсионных пособий как о завершенном факте, можно будет только через несколько дней.

Также, Марчак не исключает, что задержка вызвана изменениями в ранней редакции этого постановления правительства об индексации пенсий, и, вероятно, обновленный документ будет отличаться от проекта закона, подготовленного Минсоцполитики.

Отдельно стоит напомнить об одном моменте – 17-го февраля премьер-министром Денисом Шмыгалем, на заседании правительства, было заявлено об индексации пенсий в 2023-м году с коэффициентом 1,20, то есть повышение составит 20 процентов, тогда как индекс реальной инфляции за 2022-й год, согласно данным статистики – не менее 26 процентов.

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