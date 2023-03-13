Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Санкции в РФ«, отныне возможность осуществления переводов в евро будет предоставлена исключительно в 19 банков Российской Федерации.

Как пишет ресурс, в данном перечне есть некоторые кредитные организации, на которых распространилось действие блокирующих санкций США, к примеру » Уралсиб» или Металлинвестбанк. Скорее всего, причина в том, что переводы осуществляются не в долларах, а в евро.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как санкции против России негативно влияют на простых россиян.