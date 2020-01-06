«Я горжусь им»: отец Анджелины Джоли дал интервью о Брэде Питте, дочери и внуках

Культура
Игорь Кнышевский0
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"Я горжусь им": отец Анджелины Джоли дал интервью о Брэде Питте, дочери и внуках

Анджелина Джоли с отцом

На днях 81-летний отец Анджелины Джоли Джон Войт посетил прием Gold Meets Golden («Золото встречается с золотым»). На мероприятии актер дал интервью, в котором рассказал, что гордится своим бывшим зятем, 56-летним Брэдом Питтом.

"Я горжусь им": отец Анджелины Джоли дал интервью о Брэде Питте, дочери и внуках

Несмотря на напряженность в отношениях между Джоли и Питтом, Джон доброжелательно настроен по отношению к Брэду. Оказывается, он в восторге от работы актера в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

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"Я горжусь им": отец Анджелины Джоли дал интервью о Брэде Питте, дочери и внуках

Я так горжусь Брэдом в этом таком необычном, популярном и очень динамичном кино,

— признался Войт в интервью People.

Джон также сказал журналистам на бранче, посвященном «Золотому глобусу», что он с нетерпением ждет встречи с Брэдом на церемонии награждения в воскресенье вечером. Джон также объяснил, почему считает Анджелину отличной матерью.

"Я горжусь им": отец Анджелины Джоли дал интервью о Брэде Питте, дочери и внуках

Она просто обожает своих детей, всегда активно вовлечена в их жизнь и заботится о них. Она знает и видит все… Она просто замечательная,

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— рассказал Джон на дорожке.

В интервью актер также рассказал о своих шести внуках: 18-летнем Мэддоксе, 15-летнием Паксе, 14-летней Захаре, 13-летней Шайло и 11-летних Ноксе и Вивьен.

Каждый из них по-своему особенный, и тебе самому хочется обеспечить их всем необходимым, чтобы дать проявить себя. Каждый из этих шести детей уникален,

— подытожил Войт.

По материалам: www.spletnik.ru


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