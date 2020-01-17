Даша Жукова веселится с Кейт Хадсон и другими подругами накануне свадьбы со Ставросом Ниархосом в Швейцарии

Даша Жукова, Кейт Хадсон, Сара Фостер, Дженнифер Мейер, Келли Сойер и Джейми Мизрахи

Уже завтра состоится свадебная вечеринка 38-летней Даши Жуковой и 34-летнего Ставроса Ниархоса, которые официально стали мужем и женой осенью прошлого года. Сами супруги прилетели в швейцарский город Санкт-Мориц, где и состоится торжество, несколько дней назад. Прибывать на горнолыжный курорт потихоньку стали и их гости, а среди них ожидается большое число звезд.

Поздравить пару уже прилетели подруги бывшей жены Романа Абрамовича: Кейт Хадсон, Сара Фостер, Дженнифер Мейер и другие знаменитости. Вместе они устроили что-то вроде девичника: посетили один из ресторанов, а затем отправились на горнолыжный склон.

Даша Жукова

Подготовка к празднику идет полным ходом. Сама Жукова не делится подробностями предстоящей вечеринки, а вот ее подруги активничают в сторис. Они показали, что на улице уже накрыли и украсили столы — шатры оборудуют обогревом, так что гостям там будет максимально комфортно.

На торжество пара, по информации СМИ, потратит около восьми миллионов долларов — празднование пройдет в принадлежащей семье миллионера гостинице Kulm St. Moritz Hotel, номер в которой стоит около 50 тысяч рублей за ночь. Ожидается, что на свадьбу также приедут Дэвид Бекхэм, Гвинет Пэлтроу и другие звезды.

Как рассказал инсайдер, местные жители молодоженов и их гостей беспокоить не будут (и это тоже одна из причин, почему Даша и Ставрос выбрали Санкт-Моритц, чтобы отметить там свадьбу) — они привыкли к тому, что город маленький, а знаменитости здесь совсем не редкость.

Думаю, что местные жители будут сидеть за соседними столами со многими из гостей в популярных ресторанах. Они будут делать вид, что не замечают их. Это внегласное правило курорта. И это одна из причин, по которой богатые люди часто выбирают Санкт-Мориц для подобных торжеств. Это будет фантастическая праздничная вечеринка, и местные жители желают паре всего наилучшего и рады приветствовать их здесь,

— рассказал источник.

Ставрос Ниархос и Даша Жукова

По материалам: www.spletnik.ru