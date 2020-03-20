«Посты Джиги — как отдельный вид искусства»: Джиган удивил всех, заявив, что он — крестный своего сына Давида

Джиган с сыном Давидом

34-летний рэпер Джиган, который недавно выписался из реабилитационной клиники, продолжает удивлять своих поклонников. Несколько часов назад он опубликовал в инстаграме снимки с рэпером Снуп Доггом, а также написал, что сам он теперь официально крестный своего новорожденного сына Давида. Что именно имел в виду музыкант, его поклонники так и не поняли, но посоветовали ему все же разобраться в родственных связях.

Пора бы уже определиться, кто ты Давиду: крестный или отец, все-таки месяц прошел.

Если что, то ты папа Давида, а не крестный.

Ничего не понятно, но очень интересно.

Посты Джиги — как отдельный вид искусства,

— пишут ему подписчики.

При этом в предыдущем посте Джиган отметил месяц со дня рождения сына — выкурив сигарету, он сделал сальто и прыгнул в бассейн.

Когда у твоего сына днюха! Давиду ровно месяц,— написал он.

Вернувшись из рехаба, рэпер проводит время с детьми — в одном из его последних роликов он показал двух своих дочерей: восьмилетнюю Ариэлу и пятилетнюю Лею. При этом пока его поведение далеко от идеального: он курит прямо на камеру и демонстрирует ожоги от сигареты на лбу. 31-летняя супруга Джигана Оксана Самойлова пока в его инстаграме не фигурирует.

На днях она призналась, что прошедший месяц был худшим в ее жизни.

Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться все, что строилось 10 лет, — написала она и добавила, что публично рассказывать подробности о ситуации в семье она не собирается.

Оксана Самойлова и Джиган с сыном Давидом

По материалам: www.spletnik.ru