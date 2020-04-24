Елизавета Боярская и Максим Матвеев о семейной жизни в самоизоляции: «Утром стараемся не глядеть друг другу в глаза»

Культура
Игорь Кнышевский0
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Елизавета Боярская и Максим Матвеев о семейной жизни в самоизоляции: "Утром стараемся не глядеть друг другу в глаза"

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Вынужденная самоизоляция не позволяет людям ходить другу к другу в гости, поэтому все общение переместилось на дистанционку. Так актер и литератор Александр Цыпкин побывал «в гостях» у своих друзей, 34-летней Елизаветы Боярской и 37-летнего Максима Матвеева, в Санкт-Петербурге, поговорив с ними о семейной жизни в условиях пандемии коронавируса.

Елизавета, комментируя в инстаграме получившееся интервью, отметила, что они поболтали, как в старые добрые времена. Цыпкин озвучил им популярную теорию, что после спада пандемии увеличится число разводов, по супруги скептически отнеслись к ней. Актерская пара живет в браке 10 лет и воспитывает двоих сыновей, восьмилетнего Андрея и годовалого Гришу.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев о семейной жизни в самоизоляции: "Утром стараемся не глядеть друг другу в глаза"Елизавета Боярская и Максим МатвеевУтром стараемся не глядеть друг другу в глаза. Мы стараемся соскучиться,— ответил Максим Матвеев на вопрос о том, что изменилось в их жизни в условиях самоизоляции.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев о семейной жизни в самоизоляции: "Утром стараемся не глядеть друг другу в глаза"Александр Цыпкин

Мы ни разу за этот период не поссорились. Ни разу не повысили друг на друга голос. Не сказали, что раздражаем друг друга,— сказала Елизавета.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев о семейной жизни в самоизоляции: "Утром стараемся не глядеть друг другу в глаза"

По словам знаменитостей, они стали больше общаться друг с другом, но ничего нового друг о друге не узнали. С уборкой квартиры и другими бытовыми делами справляются вместе. Иногда отправляют одного из сыновей к бабушке и дедушке на дачу, но провести день вдвоем не получается.Мы все время на подхвате. Старший сын у нас уже взрослый, кайфовый партнер, поэтому мы и в настольные игры играем, и кино смотрим вместе. Есть минутки чтения. Берем книги, садимся на диван и читаем,— рассказала Боярская.

Каждый день Максим Матвеев занимается спортом на балконе и находит способы работать над новыми проектами — в Zoom обсуждает и репетирует проект, который будет сниматься в условиях самоизоляции. При этом пара вовсе не считает, что дистанционка и жизнь в сети заменит им нормальную жизнь.

Человек — существо стадное, колективное и социальное. Мне мало видеосвязи,

— сказал Максим Матвеев.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев о семейной жизни в самоизоляции: "Утром стараемся не глядеть друг другу в глаза"

Елизавета Боярская и Максим Матвеев с сыном Андреем

Елизавета Боярская и Максим Матвеев о семейной жизни в самоизоляции: "Утром стараемся не глядеть друг другу в глаза"

Елизавета Боярская и Максим Матвеев о семейной жизни в самоизоляции: "Утром стараемся не глядеть друг другу в глаза"

 

Видео из инстаграма

По материалам: www.spletnik.ru


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