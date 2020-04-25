Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандальных высказываний о домашнем насилии

Вчера пользователи сети бурно обсуждали прямой эфир с участием Регины Тодоренко, во время которого она сделала неоднозначные заявления касательно домашнего насилия. Телеведущая произнесла в том числе и такие слова:

Наверное, критический момент наступает, чтобы на камеру сказать: «Мой муж меня бьет». А почему? Ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?

Откровения Регины вызвали волну критики в сети: многие пользователи написали сообщения брендам, с которыми сотрудничает Тодоренко, а ведущие различных телеграм-каналов единодушно высказались о том, что после таких высказываний Регина вряд ли может быть обладательницей звания «Женщина года». Напомним, этим титулом ее наградил журнал Glamour.

Главный редактор издания Иляна Эрднеева сначала попыталась объясниться, и указала на то, что победителя в номинациях выбирают читатели путем голосования. Но в итоге все-таки решилась пересмотреть такое решение.

Несколько минут назад в инстаграме журнала появилось сообщение о том, что Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года».

Новость дополнятся…

По материалам: www.spletnik.ru