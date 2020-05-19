Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса: «У нас очень тяжелое положение»

Хабиб Нурмагомедов

Официальная статистика сообщает о возросшем числе заразившихся коронавирусом в Дагестане. Приближается важнейший праздник ислама — Ураза-байрам, который мусульмане празднуют все вместе, принимая гостей в домах. Чтобы предостеречь соотечественников от риска заражения COVID-19 к дагестанцам обратился 31-летний Хабиб Нурмагомедов. Российский боец смешанных единоборств призвал всех прислушаться к советам врачей и оставаться дома.Хотел бы сделать обращение к землякам-дагестанцам в связи с последними событиями. У нас очень тяжелое положение в Дагестане, очень плачевное. Больницы переполнены, много людей заболело, много умерло. И нам сейчас как никогда нужно объединиться, показать характер и дисциплину. Только объединившись можно этот вирус, эту болезнь победить. Мы должны прислушаться к нашим врачам, к их требованиям, поскольку они знают лучше. Они хотят, чтобы мы не болели, чтобы больницы не заполнялись, потому что там и так нет места. Там и так не хватает оборудования, не хватает медикаментов. Не только мы — Дагестан и Россия, весь мир оказался не готов к этому,— сказал он в инстаграме.

Хабиб Нурмагомедов

Ранее СМИ сообщали, что отец чемпиона UFC находится в больнице: сначала врачи пытались помочь мужчине в родном Дагестане, но вскоре было принято решение перевести его в Москву.

Отец находится в больнице. Его состояние очень тяжелое. У него на фоне этого вируса дало (осложнения. — Прим. ред.) на сердце, так как ему год назад сделали операцию на сердце. Ему сейчас заново сделали операцию,— рассказал Хабиб об отце в своем обращении к дагестанцам.

Особое внимание Нурмагомедов уделил приближающемуся празднику. Пожалуйста, соблюдайте требования врачей. У нас через пару дней будет Ураза-Байрам. Мы в этот праздник привыкли ходить в гости, принимать гостей, ходить на праздничный намаз. Не ходите, пожалуйста. Нам ученые в исламе говорят, совершайте намаз дома. Не ходите в гости и к себе не принимайте,— добавил он.

Видео из инстаграма Хабиба Нурмагомедова

По материалам: www.spletnik.ru