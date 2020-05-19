Инсайдер рассказал, как Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали годовщину свадьбы

Культура
Игорь Кнышевский0

Инсайдер рассказал, как Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали годовщину свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл

Ровно два года назад принц Гарри и герцогиня Меган связали себя узами брака в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. За тем, как герцоги обменивались клятвами, наблюдали почти два миллиарда человек по всему миру. Сегодня, 19 мая, пара празднует вторую годовщину свадьбы.

Инсайдер рассказал, как Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали годовщину свадьбы

По словам инсайдеров, супруги отметили важную для них дату в доме в Лос-Анджелесе. Они решили взять выходной и насладиться семейный праздником со своим годовалым сыном Арчи.

Это отличное время для общения друг с другом и всей семьей. Они не планируют никаких дел на этот день и хотят быть уверены, что у них нет запланированных встреч или звонков. Как и все остальные, в данный момент они находятся на изоляции, поэтому они просто будут гулять по территории дома. Но это все равно будет прекрасный день,

— сообщил американскому Harper’s Bazaar источник, близкий к Меган и Гарри.

Инсайдер рассказал, как Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали годовщину свадьбы

После сложения королевских обязанностей пара погрузилась в работу с благотворительными организациями, поддерживая усилия по борьбе с пандемией коронавируса и планируя запуск собственной некоммерческой организации Archewell.

Инсайдер рассказал, как Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали годовщину свадьбы

Сейчас большинство встреч проходят у герцогов по зуму. В день рождения Арчи, который прошел 6 мая, Меган присоединилась к инициативе «Спасите детей» #SaveWithStories, чтобы помочь собрать средства для семей, наиболее пострадавших от коронавируса. Она вместе с сыном прочитала книгу «Утка! Кролик!», а само видео снял принц Гарри. Клип продолжительностью две с половиной минуты посмотрели более девяти миллионов человек. 

Инсайдер рассказал, как Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали годовщину свадьбы

В прошлом году на годовщину свадьбы принц заказал у известного американского ювелира Лоррейн Шварц кольцо с бриллиантами. Он лично придумал дизайн украшения. Возможно, совсем скоро благодаря инсайдерам мы узнаем, что принц подарил любимой на вторую годовщину.

По материалам: www.spletnik.ru


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