В России рассматривают дело о «женском обрезании», которое сделали девятилетней девочке

Мать пытается привлечь к ответственности врача и руководство клиники

Проект «Правовая инициатива» обратился в управление Следственного комитета по Ингушетии с просьбой проверить деятельность руководства и врача клиники «Айболит» в Магасе, где в июне 2019 года была проведена процедура «женского обрезания» девятилетней девочке. Как сообщает Meduza, мать пытается наказать тех, кто без ее ведома и согласия сделал операцию ребенку.

Правозащитники, помогающие ей, настаивают на том, чтобы к ответственности были привлечены не только детский гинеколог Изаня Нальгиева, но также отец пострадавшей девочки и ее мачеха, которая привела ребенка на операцию.

Как рассказала в интервью «Комсомольской правде» мать девочки, проживающей в Грозном, 21 июня 2019 года она отправила ее с братом в гости к отцу в Ингушетию, где он живет с новой семьей. На следующий день сын позвонил женщине, чтобы сообщить, что они едут обратно и сестре плохо.Утром папина жена отвела ее в клинику, и там сделала ей обрезание,— цитирует мальчика издание.

Отец девочки не был вписан в свидетельство о ее рождении, а брак родителей не был зарегистрировал в загсе, поэтому по факту получается, что на операцию ребенка привели не его законные представители.

У них это принято в семье. Меня они тоже заставили обрезаться. Молодая была, глупая, влюбленная. Но дочери я такого никогда не хотела,— рассказала о семье своего бывшего «мужа» мать пострадавшей девочки.

Когда женщина поехала в клинику «Айболит» разбираться в случившемся, оказалось, что карту ребенку не заводили и вообще никаких документов перед процедурой не заполняли и не проверяли. 25 июня 2019 года мать девочки обратилась в прокуратуру Ингушетии, а вскоре и в СК по Чечне.

Уже скоро год с момента начала следствия. Клиника эта и врач этот до сих пор работают, продолжают оказывать «помощь» детям. Я писала им якобы как клиент, спросила, делают ли они женское обрезание. Ответили да, цена 2000 рублей,— сказала «Комсомольской правде» общественный деятель Седа Тамаева.

По материалам: www.spletnik.ru