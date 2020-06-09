Ксения Собчак прокомментировала аварию с участием Михаила Ефремова: «Дело не в Ефремове. Дело в нас»

Ксения Собчак

Одной из самых обсуждаемых тем сегодня стала автомобильная авария, которую вчера вечером в центре Москвы спровоцировал Михаил Ефремов. Напомним, 56-летний актер выехал на своем джипе на встречную полосу и столкнулся с грузовым фургоном. Водитель данного автомобиля, 57-летний житель Рязани Сергей Захаров, получил множественные травмы и позднее скончался в больнице.

Пока журналисты дежурят у отделения полиции, куда доставили Ефремова на допрос, ситуацию решила прокомментировать Ксения Собчак. Журналистка опубликовала пост в инстаграме, в котором выразила свою позицию.

Ксения Собчак

Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову, я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в #ГражданиниПоэт и ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь,

— написала Собчак.

Общественное возмущение вызвал тот факт, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — уже на видео с места происшествия было заметно, что актер с трудом говорит и передвигается шатаясь. Позднее экспертиза установила в крови содержание алкоголя, эквивалентное трем бутылкам вина или бутылке водки.

Михаил Ефремов

Алкоголизм — зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия,

— продолжила свое обращение к подписчикам Ксения.

Собчак провела параллель дела Ефремова с другим резонансным событием последних дней — убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В свой пост Собчак добавила инфографику с перечислением судимостей Флойда.

Неделю назад все эти люди с «прекрасными лицами» дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя, а сегодня эти же люди «страшно осуждают-с» Ефремова. И это, повторюсь, не значит, что надо оправдывать его. Поступку этому оправдания нет, если человек не может совладать с зависимостью, то совладать с тем, чтоб не сесть за руль, он может. Просто это значит, что базовая потребность этих людей — осуждать. И еще «защищать» или «нападать» в зависимости от взглядов. Если ты «либеральный обком», то защищаешь Мишу, так как он «наш», а если бы на его месте был чиновник «Единой России», то вонь в фейсбуке стояла бы страшная. И это тоже лицемерие и двойные стандарты. И вот это бесконечное «плетение узоров»: здесь я поддержу Флойда, тут осужу Ефремова, или наоборот: тут поддержу Ефремова, но завтра, если единорос пьяный кого-то убьет, буду страшно осуждать и его и весь «кровавый режим». Все это «веретено» — это и есть двойные стандарты и лицемерие, потому что главное в этом: «наш» или «не наш»? За «белых»? Или за «красных»? И вот это я ненавижу,

— жестко высказалась Собчак.

В комментариях ожидаемо развернулась дискуссия: кто-то согласился с мнением Ксении, ну а кто-то прямо указал ей на недопустимость подобных высказываний.

Согласна с тобой полностью! Людей, которых любишь, легче понять и простить и очень трудно принимать их поступки беспристрастно! Я соболезную родственникам погибшего, но всем сердцем переживаю за Михаила и хочу, чтобы все сложилось для него как можно благоприятней,

— написала Евгения Линович.

Ксюш, все, что ты тут написала, это такая адская белиберда,

— поспорил с Собчак Михаил Зыгарь.

По материалам: www.spletnik.ru