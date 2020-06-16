Анна Нетребко подвела личные итоги трех месяцев карантина: «Депрессивных дней было больше, чем за последние несколько лет»

Анна Нетребко

Мир постепенно приходит в себя после пандемии COVID-19, объявленной Всемирной организацией здравоохранения в марте. Правительства ряда стран смягчают жесткие карантинные меры. Несколько дней назад 48-летняя оперная певица Анна Нетребко объявила в инстаграме о возобновлении своих выступлений, опубликовав в соцсети летний график концертов, а сегодня подвела итоги трех пережитых месяцев самоизоляции. Итоги трех месяцев карантина — я наконец-то отдохнула, вновь полюбила музыку — даже выучила три новые партии! Навела идеальный порядок в квартире. Украсила террасу, создала два светильника, расписала шкатулку, нарисовала рисунок, приготовила более ста блюд. Набранных килограммов — один. Посетила множество красивых мест в Австрии. Не прочла ни одной книги. Не посмотрела умных фильмов. Потерянных спектаклей и выступлений — более 30. Депрессивных дней было больше, чем за последние несколько лет. В семье была полная идиллия и ни одной ссоры! Хватит, да? Дома сидеть! (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— констатировала Анна.

Анна Нетребко

Во время карантина Нетребко старалась не унывать и делиться жизнерадостными рассказами о жизни своей семьи в соцсети. Вместе с 43-летним мужем Юсифом Эйвазовым и 11-летним сыном Тьяго она готовила домашнюю еду, гуляла на природе и занималась домашними делами.

По материалам: www.spletnik.ru