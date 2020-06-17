Хилария Болдуин ответила на обвинения в том, что она пользуется услугами няни

Хилария Болдуин с детьми

Скоро семья 62-летнего Алека Болдуина и его 36-летней жены Хиларии станет еще больше — у пары родится пятый общий ребенок. Супруга актера не скрывает, что пользуется услугами няни, и не видит ничего плохого в том, чтобы обращаться за помощью в воспитании детей. Во время недавнего подкаста Mom School она заявила, что считает несправедливым, когда ее критикуют за то, что у нее есть няня.

Разговоры о няне — это так интересно. Люди будут вам писать: «Фи, так у нее есть няня». Но это не значит, что вы не заботитесь о своих собственных детях. Это значит, что я тоже работаю. Я работаю каждый божий день. И когда люди заставляют вас чувствовать себя плохо из-за этого, это ужасно несправедливо,

— отметила она.

Алек и Хилария Болдуин с детьми

Хилария отметила, что ни ее семья, ни семья ее мужа не живут рядом с ними.

Сейчас моим младшим детям два, три и четыре года, а у меня есть еще и семилетний ребенок. Это нормально — принимать помощь, и нет ничего постыдного в том, что вам ее оказывают другие люди,

— сказала Хилария.

Дети Алека и Хиларии Болдуин

Пятый ребенок пары должен появиться на свет в сентябре. Прежде чем забеременеть, супруга актера перенесла два выкидыша в течение года. Сейчас главное для нее — здоровая и безопасная беременность.

То, что произошло в прошлом году, изменило меня с точки зрения концентрации на определенных вещах. Раньше я фокусировалась на поле ребенка, а сейчас я очень осторожна и не тороплюсь. Несмотря на душевную боль, которую я испытала, я живу с благодарностью и считаю, что мне очень повезло. Конечно, есть моменты, когда мои дети «мучают» меня целый день, а беременной это особенно тяжело, но они не понимают, они же дети. Но я не жертва. Я бы предпочла, чтобы все дети были близки друг к другу. Это трудно, но я наслаждаюсь этим. Для меня это никогда не было бременем,

— заключила она.

Хилария Болдуин с дочерью Кармен

По материалам: www.spletnik.ru