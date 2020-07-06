Комик Данила Поперечный заявил, что готов оплатить штраф журналистки Светланы Прокопьевой

Культура
Игорь Кнышевский0
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Комик Данила Поперечный заявил, что готов оплатить штраф журналистки Светланы Прокопьевой

Данила Поперечный

Весь сегодняшний день в сети обсуждают историю журналистки радио «Свобода» Светланы Прокопьевой, обвиненной в оправдании терроризма. Сторона обвинения требовала для нее шести лет тюрьмы и запрета заниматься журналистской деятельностью в течение четырех лет. Однако суд принял решение обязать Прокопьеву выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей без запрета на профессию.

Адвокаты Светланы заявили, что намерены обжаловать приговор. Отреагировали и другие несогласные с решением судьи — выйдя из здания суда, журналистка получила букет цветов и прозрачный пластиковый контейнер с собранными деньгами. А 26-летний видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный объявил у себя в твиттере, что полностью оплатит штраф вместо Прокопьевой, если ее защите не удастся обжаловать приговор.

Комик Данила Поперечный заявил, что готов оплатить штраф журналистки Светланы ПрокопьевойСветлана Прокопьева Если у Светланы ВДРУГ по КАКОМУ-ТО стечению обстоятельств не выйдет обжаловать этот несправедливый приговор — готов прикрыть и полностью взять на себя оплату штрафа (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— написал Поперечный в сети.

Комик Данила Поперечный заявил, что готов оплатить штраф журналистки Светланы ПрокопьевойДанила Поперечный

Судебное разбирательство по делу об оправдании терроризма началось после того, как в ноябре 2018 года Светлана Прокопьева в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» высказала свое мнение о причинах теракта в Архангельске. Там в октябре того же года 17-летний анархист Михаил Жлобицкий устроил взрыв в местном ФСБ. Рассуждая о причинах его поступка, Прокопьева сказала, что «государство своей чрезмерной жестокостью само подталкивает молодых людей к противоправным действиям».

Комик Данила Поперечный заявил, что готов оплатить штраф журналистки Светланы Прокопьевой

Комик Данила Поперечный заявил, что готов оплатить штраф журналистки Светланы Прокопьевой

По материалам: www.spletnik.ru


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