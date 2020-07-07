Принц Уильям и принц Гарри делят деньги благотворительного фонда принцессы Дианы

Принц Уильям и принц Гарри

Многие годы 35-летний принц Гарри и 38-летний принц Уильям вместе занимались благотворительными проектами, пока в их официальные обязанности не вмешался «Мегзит». Правда, первые шаги к раздельному ведению дел были сделаны сыновьями принца Чарльза и принцессы Дианы еще раньше. Сейчас, похоже, Уильяма и Гарри не может объединить даже наследие их матери: принцы собираются разделить между собой доходы ее фонда.

Принц Гарри продолжает планировать свою жизнь отдельно от королевской семьи, занимаясь поиском новых источников финансирования своей будущей деятельности. Вместе с 38-летней Меган Маркл он основал собственную благотворительную организацию Archewell, поэтому заинтересован в том, чтобы часть дохода Мемориального фонда принцессы Дианы была потрачена на проекты Archewell.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принц Гарри

Фонд имени погибшей в автокатастрофе принцессы Уэльской был создан после ее смерти в 1997 году и переведен в Королевский фонд. Фонд принцессы Дианы много лет не использовался для активного сбора средств, но доход все же приносил – в прошлом году Королевский фонд получил около 27 000 долларов от него.

До раскола в королевской семье принц Гарри и Меган Маркл занимались благотворительностью вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. И так как сейчас их проекты не связаны, принц Гарри попросил, как сообщает пресса, свою долю годового дохода фонда принцессы Дианы, чтобы потратить деньги на развитие проектов по борьбе со СПИДом, которыми занимается.

По материалам: www.spletnik.ru