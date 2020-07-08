Джоан Роулинг, Гарри Каспаров, Маргарет Этвуд и другие известные люди подписали открытое письмо в защиту свободы слова

Джоан Роулинг

Борьба за права угнетенных и меньшинств оборачивается попранием свободы слова и мысли, лишением людей свободных общественных дискуссий — в этом уверены более 150 известных писателей, журналистов, философов, ученых и других общественных деятелей. Все они подписали открытое письмо, опубликованное в журнале Harperʼs, и осудили распространяющуюся моду на публичный шейминг и остракизм. Среди подписантов оказались писатели Джоан Роулинг, Салман Рушди и Маргарет Этвуд, шахматист и политик Гарри Каспаров, лингвист Ноам Хомский, феминистка Глория Стейнем и многие другие.

Свободный обмен информацией и идеями, который для либерального общества является источником жизненной силы, с каждым днем становится все более ограниченным… Сейчас слишком часто можно услышать призывы к быстрому и суровому возмездию в ответ на инакомыслие,— утверждают авторы письма.

Джоан Роулинг

В течение последних месяцев ряд известных людей подвергались гневным атакам в сети за высказывания на темы рассовых проблем, гендера и сексуальности. Авторы письма приводят примеры увольнений за инакомыслие.Редакторов увольняют за публикацию так называемых спорных статей; книги изымаются по причине подозрений на недостоверность; журналистам запрещают писать на определенные темы; профессоров линчуют за цитирование литературных произведений; ученого увольняют за распространение исследования, а руководителей организаций отстраняются от занимаемых должностей за случайные и неуклюжие ошибки. В июне редактор New York Times ушел в отставку из-за возмущения по поводу статьи сенатора-республиканца, призывавшего направить вооруженные силы в города, где антирасистские протесты переросли в насилие,— пишут авторы коллективного обращения.

Они приветствуют движение за гражданские права, но подчеркивают, что оно не отменяет открытых дискуссий в обществе.

Салман Рушди

Маргарет Этвуд

По материалам: www.spletnik.ru