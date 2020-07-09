Возлюбленный Алексы Вячеслав Дайчев впервые стал отцом

Алекса и Вячеслав Дайчев

Бойфренд певицы Алексы Вячеслав Дайчев впервые стал отцом. Радостной новостью поделилась в своем микроблоге бывшая супруга молодого человека Александра Сивкова. Артистка балета Филиппа Киркорова опубликовала фотографию с новорожденным сыном, которого она назвала Тимуром.

Добро пожаловать, Дайчев Тимур Вячеславович,

— написала она.

Сивкова рассказала, что малыш появился на свет 8 июля путем кесарева сечения. Отец ребенка также присутствовал на родах.

Всю операцию отец ребенка был рядом и поддерживал меня. Пока меня штопали, он гулял и знакомился с Тимуром по коридору госпиталя «Мать и дитя». Тебе отдельное спасибо, Слав,

— отметила она.

Александра Сивкова

Напомним, весной Алекса перестала скрывать своего возлюбленного и тогда же выяснилось, что фитнес-тренер женат. Супруга спортсмена поначалу отказалась комментировать произошедшее, но потом все-таки высказалась о ситуации. Она призналась, что десять лет не могла забеременеть, ей ставили диагноз бесплодия.

В 2019 мы решили, что хотим полноценную семью, в апреле мне сделали операцию, в мае он сделал предложение. За лето я восстановилась, и уже в октябре в день овуляции (мы высчитывали) я забеременела и с первым днем задержки узнали об этом счастье. До 4-х месяцев мы скрывали даже от самых близких, а потом радовались и с ними. Все было прекрасно, как у счастливой и любящей пары. И вот настал тот день, когда мы узнали пол ребенка. Я пишу это все, потому что ситуация вышла на всеобщее обозрение и против моей воли. Я никогда бы не позволила себе вытащить все белье наружу из уважения в первую очередь к себе! Мой мир разрушился,

— написала танцовщица.

Она призналась, что потрясена новостью о романе мужа и Алексы. Судя по всему, певица и тренер познакомились в фитнес-клубе. Среди клиентов Вячеслава многие звезды: Полина Гагарина, Филипп Киркоров и Аглая Тарасова.

Алекса публично признается в любви бойфренду, делится совместными кадрами и не скрывает, что они уже живут вместе.

Алекса

По материалам: www.spletnik.ru