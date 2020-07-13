«Мой отец пытался разоблачить Дудаева»: Айза Анохина о судьбе семьи и нелегком детстве в военной Чечне

Айза Анохина

Героиней нового выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» стала 35-летняя Айза Анохина. В интервью Ксении Собчак она рассказала о том, как тяжело ей быть чеченкой, о рекламе поправок в Конституцию и романе с Олегом Майами.

О чеченских корнях

Ксения начала разговор с телеведущей с обсуждения ее фамилии. Сейчас Айза носит фамилию второго мужа — Анохина. До этого звезда была Долматовой (это фамилия ее первого супруга Алексея Долматова). Она призналась, что хочет поменять фамилию, но не на девичью — Вагапова, а взять совершенно новую. С чеченской фамилией, как говорит героиня, ей сложно жить в «нечеченском мире».

О войне в Чечне

Айза и ее мама жили в Грозном, когда там началась война.

В десять лет я была на войне, когда первая чеченская была бомбежка, потом я вернулась в Москву с горем пополам. Я помню этот кипеш, как мама собирала наши вещи, я еще не совсем понимала, что происходит. За нами заехал дядя и мы поехали в село. Большую часть времени мы провели в селе. Это были Новые Атаги. И когда была бомбежка мы спускались в подвал,

— вспомнила телеведущая.

Она рассказала, что не понимала, кто именно бомбил город. Ее мама приютила семьдесят русских солдат, молодых ребят и детей. Они вместе с солдатами соорудили печку.

Мама забирала у всех бриллианты, а бабушка, я помню, говорила: «Не отдам бриллианты!». «Ты с ума сошла, нам жрать нечего!» — говорила мама, в итоге меняли драгоценности на муку,

— сказала Айза.

О расстреле и семье

В нас не стреляли, вокруг нас вот так стреляли. Ну, я умирала. То есть я вставала умирать. Думала, что это конец, Мой отец генерал ФСБ, но он уже в отставке много лет. Мой папа, он такой гордый, ему не нужна эта пенсия, я ничего не хочу от этого государства. Я не знаю, можно ли о таком говорить. Ну, он работал под прикрытием, пытался разоблачить бывшего президента Чечни Джохада Дудаева. В КГБ, он работал на Лубянке. Ну они его и накрыли, вроде как. У меня есть фотка даже Дудаева. Это очень ржачная история. Мы типа обычная чеченская семья,

— сказала Анохина.

Айза Анохина и Ксения Собчак

Звезда призналась, что в четыре года впервые выстрелила из боевого оружия.

В пять из УЗИ стреляла, из Калашникова — я отлично стреляла, и моя мама, естественно, тоже. Мы поехали на пикник с Дудаевым, — папа работает на Дудаева, его типа друзья все, он взял всех. Он как бы работает на Дудаева, потому что о под прикрытием. И там такой холмик стоял, на холмике — ведро, а на ведре — бутылка. Ну и все стреляют. Дудаев подходит, стреляет ну и промазывает. Потом берет оружие папа, специально промазывает — все специально промазывают.

Ну естественно моей маме нужно что сделать? Попасть. Ну, тогда было очень стремно, потому что, ну, все напряглись, это было дико палевно — такое сложное время. Моя мама чуть всю операцию не завалила. Чеченская женщина — с какого хера она так хорошо стреляет?! Папа потом очень ругался: «Ты что, хочешь, чтобы нас всех здесь убили?!

— вспомнила Айза.

О заработках

Сейчас звезда является участницей реалити-шоу «Супер Айза». Она призналась, что многое делает ради денег — в том числе рожает в прямом эфире и рекламирует поправки в Конституцию. Айза не скрывает, что много зарабатывает на рекламе в блоге. Доходы от рекламы и работы на телевидении позволили ей купить квартиру в Москве, которая вместе с ремонтом обошлась в 50 миллионов рублей.

Об Олеге Майами

Ксения Собчак не могла не задать вопрос про личную жизнь. Как оказалось, возлюбленный Анохиной, Олег Майами, поддержал ее в непростой период, а их отношения начались с дружбы.

Я просто в принципе не могу ни с кем долго оставаться. Дело не в мужчинах, а в моем нежелании смиряться. Если что-то мне не нравится, я не хочу с этим жить,

— сказала Айза.

Звезда призналась, что научилась этому в отношениях с Гуфом:

Я 10 лет так молчала, вдыхала, поглощала, прощала, что больше не хочу так. И когда мы с Димой столкнулись с проблемами, я не захотела их решать.

Айза Анохина с детьми

Во-первых, он красивый. Во-вторых, он смешной. Но замуж за него я не собираюсь. Желаю ему в жизни девушку намного лучше, чем я,

— пожелала Анохина своему экс-возлюбленному, певцу Олегу Майами.

По материалам: www.spletnik.ru