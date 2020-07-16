Испачканная постель, показания свидетелей и другие подробности судебного процесса Джонни Деппа и Эмбер Херд

Джонни Депп и Эмбер Херд

Лондонский суд продолжает разбираться в деталях дела о клевете, возбужденном 57-летним Джонни Деппом против издателя The Sun и редактора из-за статьи, в которой было безапелляционно заявлено, что актер поднимал руку на свою бывшую жену Эмбер Херд. Звезда «Пиратов Карибского моря» отрицает, что когда-либо бил 34-летнюю актрису, называющую 14 эпизодов якобы случившегося бытового насилия с его стороны. Всю историю Херд, растиражированную СМИ, актер считает спланированной мистификацией. А суд тем временем пытается разобраться в том, что на самом деле происходило в браке звезд, выслушивая показания свидетелей.

Джонни Депп

Эмбер Херд

На днях показания дали несколько человек, работавших с актерами, и среди них — бывшая личная помощница Эмбер Херд Кейт Джеймс, которая обвинила актрису в том, что та использовала ее личную историю пережитого сексуального насилия. Кейт поняла это, когда получила судебные документы, связанные с делом.Когда я просматривала документы, обнаружила, что мисс Херд фактически использовала наш с ней разговор о сексуальном насилии, которое я пережила, изменив его так, что у нее получилась ее собственная история. Это в крайней степени расстроило и возмутило меня,— сказала суду Кейт Джеймс, работавшая с актрисой в течение трех лет.

По словам экс-помощницы звезды, Херд каждый вечер выпивала много красного вина, а потом отправляла ей бессвязные и оскорбительные сообщения с двух до четырех часов утра. О пристрастии Херд к алкоголю говорили и другие свидетели по делу о клевете. Ранее бывший дворецкий Деппа рассказал суду, что Херд часто выпивала бутылку или две за ночь, когда Депп был дома, и подтвердил, что был свидетелем их конфликтов.Я часто видел, как мисс Херд подстрекала и пыталась спровоцировать мистера Деппа. Я никогда не видел, чтобы он был жесток или недобр к ней или вообще к кому-то еще,— сказал свидетель.

По делу выступил управляющий недвижимостью Джонни Деппа Кевин Мерфи, которого в суде спрашивали об инциденте 2015 года — тогда, по словам Херд, Депп несколько раз ударил ее по лицу и вырвал клок волос, как сообщала пресса. Мерфи подтвердил суду, что видел актрису после предполагаемого инцидента. На лице мисс Херд не было никаких синяков, порезов, покраснений или припухлостей, а также не было ни одного участка на голове с вырванными волосами,— сказала Мерфи в суде.

По его словам, фотографии, переданные журналистам помощниками Эмбер Херд, являются мистификацией.

Стилист Саманта Макмиллен, сказала суду днем ранее, что тоже не видела никаких следов насилия на лице Херд, когда работала с ней вскоре после сообщения о нападении.

Мерфи рассказал суду, что видел Джонни Деппа со следами от ударов.Я точно видел круглую опухшую шишку и рваную рану на лбу мистера Деппа, оставленную телевизионным пультом. Мистер Депп, видимо смущенный всей этой ситуацией, сказал, что нет ничего серьезного и спросил меня, можно ли починить или заменить пульт,— рассказал Мерфи об инциденте, произошедшем в пентхаусе актера в Лос-Анджелесе.

Кевин Мерфи сообщил суду, что экономка Хильда Варгас обнаружила фекалии на простыне в постели Деппа и Херд, а также подтвердил, что Херд признала, что имеет отношение к тому, что постель оказалась испачкана, назвав случившееся «безобидной шуткой» в апреле 2016 года. Мерфи вспомнил свой разговор об этом с Херд и Деппом по телефону.Я услышал, как мистер Депп сказал, что больше не может и хочет развестись. Мисс Херд не переставала орать, и я повесил трубку,— сказал свидетель.

По словам Мерфи, Депп был настолько разгневан испачканной постелью, что хотел отдать экскременты на ДНК-тест, чтобы установить, кто их оставил.

Кевин Мерфи заявил в суде, что актриса угрожала ему потерей работы, если он не сделает заявление, освобождающее ее от ответственности за незаконную транспортировку двух йоркширских терьеров в Австралию. У собак не было необходимых прививок, поэтому они не могли отправиться с хозяевами в путешествие, но тем не менее отправились, а вину за нарушение актриса, по словам Мерфи, свалила на него и свою помощницу Кейт Джеймс. Джонни не хотел, чтобы собаки путешествовали, это было желание Эмбер,— сказал Мерфи.

По материалам: www.spletnik.ru