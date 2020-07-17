Кэмерон Диас рассказала о материнстве: «Я вступила в лучшую фазу своей жизни»

Кэмерон Диас

В начале года 47-летняя Кэмерон Диас и ее 41-летний муж Бенджи Мэдден объявили в инстаграме, что стали родителями дочери Раддикс. Супруги отказались делиться подробностями ее появления на свет (о беременности актрисы пресса не сообщала). Пара и сейчас отмалчивается, но Диас время от времени рассказывает о том, как ее жизнь изменилась с появлением ребенка.

Актриса, отказавшаяся от карьеры в Голливуде ради спокойной семейной жизни, постепенно возвращается в медиапространство, а некоторые инсайдеры предрекают и ее возвращение в кино. Но пока Диас занята продвижением бизнес-проектов и заботой о шестимесячном ребенке, о котором недавно поговорила с журналом Rolling Stone. Я вступила в лучшую фазу своей жизни — материнство! — сказала Кэмерон.

Кэмерон Диас

Бэнджи Мэдден и Кэмерон Диас

По ее словам, Бенджи после рождения Раддикс променял рок-хиты своей группы Good Charlotte на музыкальный репертуар «Улицы Сезам» (Sesame Street).Мы действительно застряли на «Улице Сезам». У нас есть ремикс Baby Shark и, конечно, Бенджи уже написал дюжину песен для Раддикс,— рассказала актриса.

В интервью она также сообщила, что вместе с подругой Кэтрин Пауэр теперь выпускает вино из органического винограда.

По материалам: www.spletnik.ru