Агата Муцениеце об отношениях с экс-супругом Павлом Прилучным: «Говорит, что до сих пор меня любит»

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

После расставания с 32-летним Павлом Прилучным 31-летняя Агата Муцениеце завела собственное YouTube-шоу под названием «Честный развод», в которое теперь приглашает других известных людей, переживших тяжелый разрыв, а также делится своими эмоциями об этом непростом периоде своей жизни.

Новой героиней свежего выпуска ее шоу стала ясновидящая и победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос. В беседе с ней Агата поделилась своими эмоциями по поводу их несложившегося брака с Прилучным, а также рассказала, что бывший муж до сих пор признается ей в любви.

Так он говорит, что до сих пор любит меня! Мне кажется, такого не бывает. Если ты любишь, то ты борешься за свою любовь. Правильно?

— поинтересовалась у Виктории Агата.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

В ответ Райдос дала актрисе совет — не обманываться напрасными надеждами: она предположила, что, вероятнее всего, Павел говорит ей о чувствах, потому что действительно любит ее, но исключительно как мать своих детей и человека, с которым прожил в браке почти девять лет.

Муцениеце также рассказала ясновидящей, за что до сих пор не может простить бывшего мужа. Агату особенно задела его клятва, данная на свадьбе, которую он не смог сдержать:

У меня масса причин чувствовать обиду. Например, за предательство, которое сейчас происходит. Он же меня выбрал и уверял, что это навеки, и я верила. Получается, это предательство.

Агата Муцениеце

Виктория объяснила, что, вступая в брак, Павел действительно искренне верил в то, что говорил, и даже не допускал мысли о расставании, однако со временем многое изменилось.

Напомним, что на днях в прессе появилась информация, что истинной причиной расставания Агаты и Павла стала его неверность. По информации издания «Комсомольская правда», Прилучный изменял жене не только со своей нынешней девушкой Мирославой Карпович, но и с другой актрисой — Юлией Франц. Поговаривают, что звезда сериала «Мажор» встречалась с двумя любовницами одновременно, но вскоре Франц узнала о наличии в его жизни Карпович и решила прекратить их отношения.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце с детьми

Сама Агата ранее рассказывала, что причиной расставания с Павлом стало то, что он часто злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку. 15 июня брак Муцениеце и Прилучного был официально расторгнут, а вскоре после этого в прессе появились слухи о его романе с Мирославой Карпович. Они подтвердились снимками влюбленных с отдыха в Крыму, куда Павел также взял с собой двоих детей.

Агата Муцениеце с детьми

По материалам: www.spletnik.ru