Расследование катастрофы Boeing-737 Офис генпрокурора поручил Нацполиции

Офис генерального прокурора поручил Нацполиции расследовать катастрофу самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", разбившегося накануне в Иране.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-служба ведомства.

"Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", — сказали в пресс-службе.

Как сообщал Укринформ, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

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По последним данным, на борту самолета находилось 176 человек: 167 пассажиров (среди них двое украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы), все они погибли.

Офис генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы.

В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, а ошибка экипажа маловероятна.

По материалам: ukrinform.ru