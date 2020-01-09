Расследование катастрофы Boeing-737 Офис генпрокурора поручил Нацполиции
Офис генерального прокурора поручил Нацполиции расследовать катастрофу самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", разбившегося накануне в Иране.
Об этом сообщили Укринформу в пресс-служба ведомства.
"Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", — сказали в пресс-службе.
Как сообщал Укринформ, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.
Читайте также: Украинская поисково-спасательная группа в Иране расследует причины аварии самолета МАУ — Гончарук
По последним данным, на борту самолета находилось 176 человек: 167 пассажиров (среди них двое украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы), все они погибли.
Офис генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы.
В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, а ошибка экипажа маловероятна.
По материалам: ukrinform.ru