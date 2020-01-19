В «Борисполе» продолжается церемония прощания с погибшими в катастрофе самолета МАУ

Общество
Таисия Слепцова0
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В "Борисполе" продолжается церемония прощания с погибшими в катастрофе самолета МАУ

В терминале В Международного аэропорта "Борисполь" проходит церемония прощания с погибшими в катастрофе самолета авиакомпании "МАУ" в Иране.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

К месту прощания подходят люди с цветами. Президент Владимир Зеленский также возложил цветы и покинул зал терминала B.

В "Борисполе" продолжается церемония прощания с погибшими в катастрофе самолета МАУ

Раздается негромкая печальная музыка.

Рядом находятся медработники и правоохранители.

Перед этим в аэропорту состоялась закрытая церемония прощания с погибшими украинцами для родственников и близких.

Ранее сообщалось, что самолет, доставивший на родину останки погибших, в 11:00 приземлился в "Борисполе". Из него вынесли одиннадцать закрытых гробов, покрытых государственными флагами. В аэропорту при этом присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Алексей Гончарук, представители Офиса Президента, правительства, руководство компании МАУ.

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Затем траурный кортеж направился к терминалу В, где его встретили работники сферы гражданской авиации.

В "Борисполе" продолжается церемония прощания с погибшими в катастрофе самолета МАУ

Церемония почтения памяти украинских пассажиров и членов экипажа сбитого в Иране самолета авиакомпании МАУ будет продолжаться в терминале В Международного аэропорта "Борисполь" до 19 часов.

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Как сообщал Укринформ, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". 11 января Иран признал, что пассажирский авиалайнер был случайно сбит военными.

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На борту самолета находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев, в частности, пассажиры Ольга Кобюк и Елена Малахова и девять членов экипажа — пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко, бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб.

16 января стало известно, что завершилась идентификация тел погибших украинцев — эксперты МВД получили ДНК-профили останков всех 11-ти человек.

Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

По материалам: ukrinform.ru


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