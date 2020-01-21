Епифаний провел панихиду по погибшим “киборгам”

В Михайловском Златоверхом Соборе города Киева митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил панихиду, приуроченную гибели героев обороны Международного аэропорта «Донецк».

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня в Михайловском Златоверхом Соборе всех нас собрала наша любовь к героям. К тому подвигу, который они совершили ради каждого из нас. Ради своей родины, ради своей семьи и ради каждого из нас. Потому что благодаря их подвигу сегодня у нас мирное небо над головой. И мы молимся за то, чтобы Господь полюбил нас, чтобы в украинском государстве воцарился мир. Но справедливый мир может воцариться тогда, когда враг уйдет из нашей украинской земли. И мы верим в нашу победу, потому что на нашей стороне правда. Нам не надо чужого, мы защищаем свою землю, мы защищаем свой родной общий дом. Поэтому все эти испытания, которые выпали на долю нашего украинского народа, мы непременно преодолеем и будем еще более духовно сильными", — сказал Епифаний во время панихиды.

Панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве / Фото: Евгений Котенко, Укринформ

Он отметил, что мы не имеем права забывать о тех жертвах, которые были отданы на алтарь украинской независимости, и мы не имеем права забывать о героическом подвиге наших защитников. По его словам, символично, что Михайловский Златоверхий Собор является тем местом, где постоянно звучит молитва за наших новейших героев.

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Епифаний добавил, что для украинцев молитва о героях должна быть священным долгом, потому что так мы проявляем к ним свою любовь, именно ту любовь, которую они проявили к каждому из нас.

"Мы и дальше будем молиться, будем бороться, будем отстаивать те ценности, которые являются дорогими для каждого из нас. И тот подвиг, который они совершили, должен и в дальнейшем всех нас вдохновлять на дальнейшую борьбу. Потому что агрессор противостоит и пытается поработить не только физически, но и духовно", — сказал митрополит.

Панихида состоялась по инициативе общественного объединения "Сердца Киборгов".

Как сообщалось, 5 лет тому назад завершились бои за Донецкий аэропорт, оборона которого продолжалась 242 дня.

20 января 2015 года пророссийские боевики, не прекращая штурмовать, взорвали новый терминал Донецкого аэропорта, окончательно превратив некогда один из крупнейших аэропортов страны в руины. После этого военным руководством было принято решение отвести украинских бойцов, и 22 января последние уцелевшие защитники оставили разрушенный терминал.

Оборона Донецкого аэропорта, которая стала символом несокрушимости и мужества украинских военных, продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года.

По материалам: ukrinform.ru