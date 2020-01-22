В Малайзии отменили смертный приговор украинцу

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Приговоренному к смертной казни в Малайзии гражданину Украины отменили смертный приговор.

Об этом Уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Telegram.

"Именно благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинским дипломатам смертный приговор Роману Золотареву был отменен. Он уже вернулся на родину и встретился со своим отцом", — написала она.

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Денисова рассказала, что Роман Золотарев — экс-участник шоу "Х-фактор" и "Битва хоров". До заключения он занимался артистической деятельностью в Украине, но принял решение поехать в Бразилию на заработки.

"Уже в апреле 2017 года он должен был вернуться в Украину из-за внезапной отмены договоренностей с работодателем. Отправляясь домой, по просьбе незнакомых лиц Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи", — рассказала омбудвумен.

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Однако во время пересадки в международном аэропорту г. Куала-Лумпур таможенные органы Малайзии его задержали. 29 марта 2019 года Высший суд г. Шах-Алам приговорил гражданина Украины к смертной казни (через повешение).

Денисова поблагодарила всех, кто приобщился к освобождению Романа Золотарева.

Фото: Telegram

По материалам: ukrinform.ru