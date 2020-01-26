Полиция разоблачила злоумышленников, которые готовили платформы для онлайн-казино

Киберполиция пресекла деятельность масштабной группы, которая занималась организацией деятельности платформ для онлайн-казино.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

"Преступная группа предоставляла своим клиентам услуги по созданию и поддержке онлайн-казино «под ключ». Для технической разработки ресурсов в штате этой организации было более, чем полсотни IT-специалистов", — говорится в сообщении.

Ежемесячно прибыль от такой деятельности составляла около 50 тысяч долларов США.

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Так, заказчик, платя 15 тысяч долларов США, получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные 100 тысяч долларов, настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети.

Работники киберполиции с привлечением спецназа КОВД и полка особого назначения полиции Харьковщины провели одновременно 8 обысков в Киевской области, городах Киев и Харьков.

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Решается вопрос об объявлении подозрения всем членам преступной группировки.

Как сообщалось, Кабинет Министров 20 декабря принял распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. После этого министр внутренних дел Арсен Аваков дал поручение Нацполиции за день прекратить функционирование игорных заведений.

По материалам: ukrinform.ru