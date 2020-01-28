Зеленский обещает, что государство профинансирует возведение мемориала памяти Каденюка

Государство возьмет на себя финансирование мемориала памяти первого астронавта независимой Украины и Героя Украины Леонида Каденюка.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Facebook.

"Почти через два года после смерти Леонида Константиновича сих пор нет обустроенной могилы и памятника. На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос о чествовании памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно. Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством", — подчеркнул Президент.

Он также отметил, что 28 января Каденюку исполнилось бы 69 лет.

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Зеленский отметил, что, несмотря на многочисленные регалии, украинского космонавта характеризуют как очень скромного человека, очень порядочного и честного. Глава государства отметил, что именно Каденюк сигналом для пробуждения экипажа «Колумбии» выбрал Гимн Украины, и тогда «Ще не вмерла України…» впервые прозвучало в космосе над всей планетой Земля.

"Мы очень часто начинаем ценить своих героев только после того, как они уходят от нас. А иногда не ценим даже тогда, когда их с нами уже нет. Такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда", — подчеркнул Президент.

Пост Зеленский проиллюстрировал фотографией Укринформа.

Как сообщалось, Леонид Каденюк (1951-2018) — украинский летчик-испытатель, космонавт, генерал-майор авиации, первый и единственный астронавт независимой Украины.

Фото: пресс-служба Президента

По материалам: ukrinform.ru