Подозреваемая в убийстве Шеремета Яна Дугарь прошла экспертизу на полиграфе
Об этом сообщили правозащитники Дугарь.
По их словам, Яна Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета, прошла проверку на полиграфе. Он показал, что девушка не имеет отношения к преступлению.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «PavlovskyNews«.
Адвокаты рассказали, что Яна Дугарь проходила проверку в Украинском бюро психофизиологических исследований и безопасности. Полиграф подтвердил, что Дугарь непричастна к смерти журналиста Павла Шеремета.
«Ей задали вопрос, следила ли она за Павлом Шереметом. Яна Дугарь ответила «нет» и этот ответ честный на 99%.
Теперь мы надеемся, что результаты полиграфа помогут поставить точку в этом политическом деле».
Напомним, ранее мы писали, что суд продолжил ночной арест для Яны Дугарь.