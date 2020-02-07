Подозреваемая в убийстве Шеремета Яна Дугарь прошла экспертизу на полиграфе

Об этом сообщили правозащитники Дугарь.

По их словам, Яна Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета, прошла проверку на полиграфе. Он показал, что девушка не имеет отношения к преступлению.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «PavlovskyNews«.

Адвокаты рассказали, что Яна Дугарь проходила проверку в Украинском бюро психофизиологических исследований и безопасности. Полиграф подтвердил, что Дугарь непричастна к смерти журналиста Павла Шеремета.

«Ей задали вопрос, следила ли она за Павлом Шереметом. Яна Дугарь ответила «нет» и этот ответ честный на 99%. Теперь мы надеемся, что результаты полиграфа помогут поставить точку в этом политическом деле».

Напомним, ранее мы писали, что суд продолжил ночной арест для Яны Дугарь.