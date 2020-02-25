«Украинский Кибер Альянс» заявляет об обысках у своих активистов

Полиция проводит обыски по месту регистрации трех активистов и соучредителей ОО "Украинский Кибер Альянс".

Об этом говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

"Утром 25 февраля у общественных активистов и соучредителей ОО "Украинский Кибер Альянс"… проводятся обыски по месту их регистрации. В данное время у нас нет дополнительной информации о причинах таких действий. Мы связываем такие действия Национальной полиции Украины с политическим давлением на наших активистов", — сообщили в организации.

Сообщается также, что обыски проводятся у активистов Шона Таунсенда, Александра Галущенко и Андрея Перевезия.

В то же время в комментариях под постом одна из пользовательниц обнародовала решение суда, согласно которому разрешение на обыск в Киеве по адресу: улица Наталии Ужвий, 4-в, предоставлено в связи с расследованием инцидента от 16 октября 2019 года, когда на табло Международного аэропорта "Одесса" появилось фото девушки с надписью Fuck you Gretta.

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"Украинский Кибер Альянс" — это сообщество, которое объединяет украинских активистов из разных городов Украины и уголков мира для противодействия российской агрессии в Украине.

Альянс созданпоявился весной 2016 года в результате объединения двух групп — FalconsFlame и Trinity, позже к альянсу присоединилась группа RUH8 и отдельные киберактивисты группы "КиберХунта".

По материалам: ukrinform.ru