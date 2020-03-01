Епифаний поблагодарил Варфоломея за мужественные решения и попросил молиться за Украину

Митрополит Киевский Епифаний направил приветствие Вселенскому Патриарху, которое было зачитано после праздничной литургии в Стамбуле.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Служение предстоятеля церкви, первого среди нас Вселенского Патриарха, на первый взгляд, наполнено почета и уважения, но только Богу и Вашей душе в полной мере известно, каким на самом деле сложным является это служение, каким тяжелым является крест, возложенный на Ваши плечи почти три тысячелетия назад. Особенно это хорошо видно сейчас, когда за ваши мужественные канонические решения относительно решения долговременной церковной проблемы в Украине, в ваш адрес летят ложные обвинения", — указано в поздравлении.

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В своем обращении Епифаний пожелал от имени всего духовенства и верующих ПЦУ долгих лет жизни и служения, приумножения духовных и телесных сил, молитвенного заступничества предшественников.

"Просим Ваше Святейшество о молитве за Украину и за нашу поместную Украинскую православную церковь. Многие и благие лета вам", — написал Епифаний.

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Как известно, в субботу в Георгиевском соборе на территории Вселенского патриархата в Стамбуле состоялось богослужение по случаю юбилея Вселенского патриарха Варфоломея. Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский передал Вселенскому патриарху Варфоломею поздравление от Президента Украины Владимира Зеленского с 80-летием.

По материалам: ukrinform.ru