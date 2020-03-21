СБУ заблокировала контрабанду в Украину некачественных медпрепаратов

Служба безопасности Украины разоблачила схему контрабанды в Украину некачественных медпрепаратов сердечно-сосудистой и онкологической групп.

Об этом СБУ сообщает у Facebook.

«Фигуранты сбывали контрабандный товар гражданам через почту, объясняя это заказчикам ситуацией с распространением вируса COVID-19», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, оптовые партии лекарственных средств нелегально, с нарушением температурных режимов транспортировки, ввозились в Украину из РФ и некоторых стран Ближнего Востока и Южной Азии. В Украине эта продукция сбывалась через сайт по завышенным ценам под видом качественных оригинальных препаратов.

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«Во время обысков по месту жительства участников группы и хранения контрафактного товара правоохранители изъяли более 90 наименований лекарственных средств на общую сумму более 3 миллионов гривень. По оценкам экспертов, изъятая продукция представляла опасность для здоровья населения », — отмечают в СБУ.

По материалам: ukrinform.ru