Во время пандемии мир должен объединиться – Зеленский

Во время пандемии COVID-19 страны должны поддерживать друг друга.

Об этом отметил в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский.

Во время пандемии #COVID19 мир должен объединиться, страны должны поддерживать друг друга. Сегодня 20 лучших украинских врачей прибыли в Италию, чтобы помочь с лечением пациентов. Они привезут домой неоценимый опыт. pic.twitter.com/45Kbp3FVdt

— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 4, 2020

«Во время пандемии #COVID19 мир должен объединиться, страны должны поддерживать друг друга. Сегодня 20 лучших украинских врачей прибыли в Италию, чтобы помочь с лечением пациентов. Они привезут домой неоценимый опыт», — написал он.

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Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.

Сегодня в Италию вылетели 20 врачей — из системы Минздрава и МВД.

По материалам: ukrinform.ru