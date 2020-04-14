Спасатели за неделю ликвидировали почти шесть тысяч пожаров — ГСЧС

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за прошедшую неделю ликвидировали по всей стране 5859 пожаров.

Об этом ведомство информирует в Facebook.

"В течение прошлой недели подразделения ГСЧС Украины спасли 47 человек и ликвидировали 5 тысяч 859 пожаров (с 06.04 по 12.04)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели не допустили уничтожения огнем 1290 зданий и 51 единиц техники.

За неделю в огне погибли 45 человек, ориентировочные убытки от пожаров, по оперативным данным, составляют 7 миллионов 622 тысяч гривен.

Также, указывают в ГСЧС, пиротехническими подразделениями осуществлено 354 выезда, в ходе которых выявлено и уничтожено 1079 взрывоопасных предметов времен прошлых войн

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В течение недели на водных объектах погибли 14 человек, добавили в ведомстве.

Как сообщалось, спасатели предупреждали о высокой пожарной опасности в стране в понедельник, 13 апреля.

Фото: ГСЧС

По материалам: ukrinform.ru