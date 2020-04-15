Изменения в бюджет не отразятся на зарплате педагогов – Мандзий

Образовательная субвенция в принятых Верховной Радой изменениях в бюджет на 2020 год не уменьшилась ни на одну гривню, поэтому на выплате заработных плат педагогам его корректировка не отразится.

Об этом заявила на брифинге в среду, 15 апреля, и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, сообщает корреспондент Укринформа.

«В образовательной субвенции в бюджете, принятой Верховной Радой, ни на одну гривню не произошло изменений. Поэтому выплата учителям из образовательной субвенции должна осуществляться в соответствии с утвержденными расходами органов местного самоуправления. Учителя должны получать среднюю заработную плату», — сказала Мандзий.

Она добавила, что в бюджете также не были уменьшены расходы на выплату зарплаты преподавателям высших учебных заведений, а заработная плата воспитателям учреждений дошкольного образования производится из местных бюджетов.

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«Поэтому оно (принятие изменений в бюджет — ред.) никак не отразится на выплате заработных плат работникам сферы образования», — акцентировала и.о. министра.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 апреля приняла изменения в госбюджет-2020.

Согласно документу, дефицит госбюджета предлагается увеличить на 202 млрд грн — до 298,4 млрд грн (с 96,3 млрд грн), доходы сокращаются на 119,75 млрд грн — до 975,8 млрд грн (с 1095,6 млрд грн), расходы увеличиваются на 82,4 млрд грн — до 1266,4 млрд грн (с 1184 млрд грн).

По материалам: ukrinform.ru