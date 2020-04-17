Украинских медиков хотят чаще тестировать на коронавирус — каждые пять дней

В Украине по состоянию на 17 апреля COVID-19 был обнаружен у 879 медработников. Министерство здравоохранения хочет один раз в 5 дней тестировать медиков, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

«В целом алгоритм тестирования медработников не отличается от алгоритма тестирования всех остальных граждан. То есть при появлении симптомов заболевания коронавирусом — повышении температуры, сухом кашле, других симптомов — медработнику сразу делается тест на короновирус. Однако в связи с существенным увеличением количества заболевших медработников пока мы рассматриваем возможность проведения тестирований 1 раз в 5 дней всем медработникам, которые работают с COVID-19 ", — заявил Степанов.

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Так, по данным Минздрава, на протяжении 16 апреля было получено сообщение об обнаружении коронавируса методом ПЦР у 91 медицинского работника. Всего на COVID-19 заболело 879 медработников.

Также Степанов напомнил, что приказом Минздрава от 9 апреля был изменен алгоритм тестирования на COVID-19: в этот алгоритм были включены пациенты, которые болеют пневмонией. В целом, по словам министра, с тех пор было проведено 2 506 тестов пациентов с пневмониями, все случаи были включены в общую статистику по COVID-19.

Как сообщалось, по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4 662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

Фото: CTK Photo

По материалам: ukrinform.ru