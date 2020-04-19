Пятая часть больных коронавирусом в Украине — медики

За время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1031 медицинских работников, что составляет около пятой части всех больных.

Об этом на брифинге в воскресенье, 19 апреля, сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"За сутки заболели 343 человека, из них 26 детей и 53 медицинских работника. Было госпитализировано 97 человек. Зафиксировано 8 летальных случаев. Но хорошая новость в том, что 72 человека выздоровели, из них 1 ребенок и 12 медицинских работников. В общем за все время пандемии заболели 5449 человек из них 358 детей и 1031 медицинский работник", — сказал Степанов.

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Как сообщал Укринформ, ранее в Минздраве заявили, что из-за роста заболеваемости коронавирусом медиков будут тестировать раз в пять дней.

В Украине по состоянию на 19 апреля подтверждено 5 449 случаев COVID-19. На амбулаторном лечении находятся 3 617 пациентов, из них 273 ребенка. Всего госпитализированы 1 832 человека, из них 85 детей. В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 141 человек, из них 75 мужчин и 66 женщин. Среди умерших преобладают люди старше 50 лет (86%).

Фото: CTK Photo

По материалам: ukrinform.ru