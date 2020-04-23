Медучреждения должны организовать непрерывную вакцинацию — постановление санврача

Местные органы власти и медицинские учреждения должны организовать проведение непрерывной вакцинации в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"22 апреля 2020-го года вступило в силу Постановление главного государственного санитарного врача Украины об Организации мероприятий по вакцинации в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19…. Согласно постановлению необходимо организовать работу учреждений здравоохранения для проведения непрерывной вакцинации", — говорится в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что цель документа — снижение вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций; уменьшение количества случаев заболеваний, которые можно предотвратить благодаря вакцинации; недопущение любых прерываний плановой вакцинации.

Так, согласно документу структурные подразделения здравоохранения должны организовать работу медучреждений по проведению вакцинации.

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В частности, должно быть обеспечено четкое соблюдение правил инфекционного контроля во время прививок. Все пациенты и медицинские работники во время вакцинации должны быть в медицинских масках. Дети и взрослые, которых иммунизируют, не должны иметь симптомов новой коронавирусной инфекции, в частности, кашля или повышенной температуры.

Людям, которым более 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендовано вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции. Это поможет защитить их от заболеваний, которые могут осложнить течение новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, нужно обеспечить доступ к экстренной вакцинации и иммунизации по эпидемическим показаниям. Это показания к проведению вакцинации, которая не предусмотрена по возрасту, в случае: возникновения неблагополучной эпидемической ситуации или угрозы ее возникновения; возможного риска инфицирования в случае контакта с источником инфекции.

В ЦОЗ отметили, что любое нарушение плановой вакцинации, даже на короткий период, приведет к вспышкам вакциноуправляемых инфекций.

Постановление разработано на основе рекомендаций Центра общественного здоровья Украины.

С 21 до 26 апреля проходит Европейская неделя иммунизации.

По материалам: ukrinform.ru