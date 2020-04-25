Кабмин разблокировал счета Общественного

Кабмин на своем заседании 24 апреля принял постановление "О внесении изменения в пункт 3 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Документ, разработанный Министерством культуры и информационной политики Украины, позволяет НСТУ погасить в течение 2020 года на основании решения суда задолженность перед акционерным обществом "Евроньюс", в том числе уплатить исполнительный сбор и другие расходы исполнительного производства», — говорится в сообщении.

В. и. о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко в свою очередь отметила, что таким образом проблема с финансированием Общественного вещателя, которая тянулась несколько лет, сейчас, наконец, решена.

Читайте также: Нацсовет отменил конкурс FM-частот из-за карантина

Как сообщалось, в конце февраля НСТУ заявила о блокировании счетов в связи с открытием исполнительного производства по взысканию с Общественного около 308 млн грн в пользу акционерного общества "Евроньюс".

По материалам: ukrinform.ru